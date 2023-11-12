Олександрія вирвала перемогу над Вересом у матчі 14-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Олександрія могла повести в рахунку на 21-й хвилині, коли Шулянський заробив пенальті. Втім, Джевані не реалізував пенальті – Когут відбив удар у лівий кут.

Полісся захопило лідерство в УПЛ, здійснивши камбек проти Металіста 1925, Ротань перервав серію без перемог

Погодні умови сильно заважали командам – м'яч подекуди застрягав у газоні. Втім, на 82 хвилині Альвіна Беззера головою замкнув навіс з флангу від Шулянського, принісши довгоочікувану перемогу Олександрії. Підопічні Руслана Ротаня не перемагали в УПЛ аж з 5 серпня – тоді олександрійці здолали Металіст 1925.