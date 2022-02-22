Завершение "черного уик-энда" для лидеров Серии А в видеообзоре матча – Кальяри – Наполи
09:37 - Читати українською
Кальяри не удержал победу над Наполи в рамках 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Виктор Осимхен 87’
87’ Виктор Осимхен
В понедельник завершился 25-й тур Серии А. Наполи знал результаты конкурентов и имел шанс запрыгнуть на вершину турнирной таблицы. Однако Кальяри, находящийся в зоне вылета, неожиданно был ближе к победе. Лишь в конце матча Осимхен сравнял счет.
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Следовательно, Наполи довершил аномалию 25-го тура. Ни одна из первых семи команд Серии А не смогла одержать победу.
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