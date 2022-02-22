Кальярі не втримав перемогу над Наполі в рамках 25-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У понеділок завершився 25-й тур Серії А. Наполі знав результати конкурентів і мав шанс застрибнути на вершину турнірної таблиці. Однак Кальярі, який перебуває у зоні вильоту, несподівано був ближчим до перемоги. Лише наприкінці матчу Осімхен зрівняв рахунок.

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Відтак, Наполі довершив аномалію 25-го туру. Жодна з перших семи команд Серії А не змогла здобути перемогу.