Журналист Михаил Спиваковский рассказал о судьбе полузащитника Виталия Буяльского, которого могут заявить на игру отбора к Евро-2024 против Англии.

Буяльский имеет хорошие шансы оказаться в составе сборной Украины на поединок с Англией, информирует Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

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По его информации, УАФ подала документы для оформления британской визы для хавбека. Это необходимое условие, чтобы иметь возможность сыграть на территории Англии.

Заметим, что Буяльский последний раз попадал в заявку "сине-желтых" в ноябре 2021 года. Уже 26 марта Украина сыграет с Англией в поединке первого тура квалификации к Евро-2024, который состоится в Лондоне.

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