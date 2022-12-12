"Я не отвечаю за решение, но в игре Винисиуса есть улучшение. За эти 4-5 месяцев Тобиас спрогрессировал. Особенно качественно он играет в атаке, а еще начинает делать все больше и больше вещей на поле. Это касается и оборонной работы. Когда команда была более организована с линией у 5 защитников, это помогало продвигать мяч.

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Моя цель – помочь ему, как и всем остальным, найти лучшую версию и демонстрировать это в матчах. Надеюсь, что он останется в этом сезоне, а принятое решение будет лучшим для него и клуба", – приводит слова Рауля Marca.

Отметим, что в текущей кампании Тобиас провел 18 поединков за Реал Кастилью и отличился четырьмя голевыми передачами, в том числе одной – в матче Юношеской лиги УЕФА как раз против Шахтера (6:1).

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