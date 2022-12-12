"Я не відповідаю за рішення, але у грі Вінісіуса є покращення. За ці 4-5 місяців Тобіас спрогресував. Особливо якісно він грає в атаці, а ще починає робити все більше й більше речей на полі. Це стосується й оборонної роботи. Коли команда була більш організована з лінією у 5 захисників, це допомагало просувати м’яч.

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Моя ціль – допомогти йому, як і всім іншим, знайти найкращу версію себе та демонструвати це в матчах. Сподіваюся, що він залишиться цього сезону, а прийняте рішення буде найкращим для нього і клубу", – наводить слова Рауля Marca.

Зауважимо, у поточній кампанії Тобіас провів 18 поєдинків за Реал Кастілью та відзначився чотирма гольовими передачами, зокрема однією – в матчі Юнацької ліги УЄФА якраз проти Шахтаря (6:1).

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