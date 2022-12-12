Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик остается приоритетной целью Арсенала в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Срна сравнил Мудрика и Грилиша – рекламная кампания украинца продолжается

Журналист Дэвид Орнштейн уверен, что у лондонцев есть хорошие шансы подписать футболиста, несмотря на то, что пока между клубами нет никаких договоренностей. Шахтер продолжает оценивать украинца в 100 миллионов евро, однако вероятно согласится снизить свои запросы. В свою очередь американский бизнесмен Стэн Кронке, владеющий 97% акций Арсенала, готов поддержать спортивного директора Эду Гаспара и главного тренера Микеля Артета на трансферном рынке.

Напомним, ранее СМИ писали, что "канониры" могут отказаться от подписания Мудрика – после травмы Габриэля Жезуса на ЧМ-2022 все силы и средства будут направлены на поиски замены бразильцу, вылетевшему по меньшей мере на 3 месяца.

К слову, Арсенал впервые за длительное время претендует на чемпионство в АПЛ – после 14-ти туров команда Артеты с 37 очками лидирует в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на 5 пунктов.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі