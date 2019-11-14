Мбаппе поделился амбициозными планами на следующий год

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не намерен отдыхать летом.

"Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе национальной команды", – цитирует Мбаппе L`Equipe.

Рамос хочет принять участие в Олимпийских играх

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Евро-2020 – с 12 июня по 12 июля.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, триумфировав на Мундиале в России.

В текущем сезоне Лиги 1 20-летний Мбаппе провел 7 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клуб