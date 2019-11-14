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Мбаппе поделился амбициозными планами на следующий год

11:21 98 Читати українською
Мбаппе поделился амбициозными планами на следующий год
Килиан Мбаппе / Фото DNA

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не намерен отдыхать летом.

"Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе национальной команды", – цитирует Мбаппе L`Equipe.

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Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Евро-2020 – с 12 июня по 12 июля.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, триумфировав на Мундиале в России.

В текущем сезоне Лиги 1 20-летний Мбаппе провел 7 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

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Евро-2020 Франция Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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