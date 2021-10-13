Статистический портал SofaScore включил Матвиенко в символическую сборную за его выступление в матче против Боснии и Герцеговины (1:1). Отметим, что в этой виртуальной команде в украинца самая низкая оценка.

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Голкипер: Робин Ольсен (Швеция)

Защитники: Дензел Дюмфрис, Вирджил ван Дейк (оба – Нидерланды), Фабиан Шер (Швейцария), Николай Матвиенко (Украина)

Полузащитники: Палинья (Португалия), Михал Садилек (Чехия)

Нападающие: Душан Влахович (Сербия), Томас Мюллер (Германия), Мемфис Депай (Нидерланды), Криштиану Роналду (Португалия).

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