Захисник збірної України потрапив у команду тижня за підсумками 8-го туру відбору на ЧС-2022
Микола Матвієнко опинився серед найефективніших гравців європейської кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі.
Статистичний портал SofaScore включив Матвієнка у символічну збірну за його виступ у матчі проти Боснії та Герцеговини (1:1). Зазначимо, що в цій віртуальній команді в українця найнижча оцінка.
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Голкіпер: Робін Ольсен (Швеція)
Захисники: Дензел Дюмфріс, Вірджил ван Дейк (обидва – Нідерланди), Фабіан шер (Швейцарія), Микола Матвієнко (Україна)
Півзахисники: Палінья (Португалія), Міхал Саділек (Чехія)
Нападники: Душан Влаховіч (Сербія), Томас Мюллєр (Німеччина), Мемфіс Депай (Нідерланди), Кріштіану Роналду (Португалія).
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