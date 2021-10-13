Статистичний портал SofaScore включив Матвієнка у символічну збірну за його виступ у матчі проти Боснії та Герцеговини (1:1). Зазначимо, що в цій віртуальній команді в українця найнижча оцінка.

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Голкіпер: Робін Ольсен (Швеція)

Захисники: Дензел Дюмфріс, Вірджил ван Дейк (обидва – Нідерланди), Фабіан шер (Швейцарія), Микола Матвієнко (Україна)

Півзахисники: Палінья (Португалія), Міхал Саділек (Чехія)

Нападники: Душан Влаховіч (Сербія), Томас Мюллєр (Німеччина), Мемфіс Депай (Нідерланди), Кріштіану Роналду (Португалія).

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