"Это были непростые годы. Я боролся и упорно работал, чтобы быть справедливым и по отношению к себе, и к партнерам по команде.

Последняя игра была с Украиной – капитан сборной Швеции завершил международную карьеру

Разум хотел продолжать, но тело очень часто давало знать о проблемах. В последнее время я много общался с представителями клуба, с семьей, и много думал сам. Я определился – пора повесить бутсы", – написал Гранквист на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, последним клубом 36-летнего шведского защитника был Хельсингборг. Футболист также успел поиграть за английский Уиган, нидерландский Гронинген, итальянский Дженоа и российский Краснодар. За сборную Швеции провел 87 матчей, в которых забил 9 голов.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля