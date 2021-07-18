"Це були непрості роки. Я боровся і наполегливо працював, щоб бути справедливим і по відношенню до себе, і до партнерів по команді.

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Розум хотів продовжувати, але тіло дуже часто давало знати про проблеми. Останнім часом я багато спілкувався з представниками клубу, з сім'єю, і багато думав сам. Я визначився – пора повісити бутси", – написав Гранквіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, останнім клубом 36-річного шведського захисника був Гельсінгборг. Футболіст також встиг пограти за англійський Віган, нідерландський Гронінген, італійський Дженоа та російський Краснодар. За збірну Швеції провів 87 матчів, в яких забив 9 голів.

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