Шведский полузащитник Себастьян Ларссон больше не будет играть за свою национальную сборную.

"Это одно из самых сложных решений в моей карьере, но время пришло. Моей первой мечтой, когда я был маленьким, было однажды представлять Швецию. Не могу описать словами ту гордость, которую я чувствовал каждый раз, когда надевал футболку сборной.

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Пришло время взять на себя ответственность следующему поколению, и я уверен в блестящем будущем шведского футбола. Поддержу вас вне поля", – написал футболист в Инстаграме.

К слову, Ларссон дебютировал за сборную Швеции зимой 2008-го. За более чем 13 лет полузащитник сыграл за сборную 133 матча, в которых забил 10 голов. Таким образом поединок 1/8 финала Евро-2020 против Украины оказался последним для уже бывшего капитана "Тре Крунур".

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