Защитник казахов Сергей Малый обещает дать бой Украине в матче отбора на ЧМ-2022.

"Мы понимаем, что играем дома, и болельщики будут ждать от нас положительного результата. Поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим победить.

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В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Все хорошие команды, и Украина тоже", – заявил Малый в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, первый матч завершился ничьей 1:1. Повторный поединок Казахстан – Украина состоится сегодня, начало уже в 17:00.

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