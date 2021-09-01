Оборонець казахів Сергій Малий обіцяє дати бій Україні у матчі відбору на ЧС-2022.

"Ми розуміємо, що граємо вдома, і вболівальники чекатимуть від нас позитивного результату. Тому, звичайно, налаштовуємося на боротьбу. Хочемо перемогти.

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У Європі всі команди хороші, грають у швидкий футбол, технічні гравці. Усі хороші команди, і Україна також", – заявив Малий у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, перший матч завершився нічиєю 1:1. Повторний поєдинок Казахстан – Україна відбудеться сьогодні, початок вже о 17:00.

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