Крайне важная битва для команды Петракова. Где смотреть матч Казахстан – Украина онлайн? Игра транслирует телеканал "Украина". Также в прямом эфире поединок можно посмотреть на платформе oll.tv. Прямая трансляция состоится и на телеканале "Футбол 1", где в 15:45 начнет свою работу предматчевая студия "Главная команда". Сам матч, как и онлайн-трансляция Казахстан – Украина на "Футбол 24", стартует в 17:00. Украина после 3 ничьих на старте отбора занимает второе место. Оно дает право играть стыковые матчи, но у соперников на матч меньше. Украинцы побеждали казахов 4 раза, в частности, оба – на их поле. Только при Шевченко в текущей квалификации "сине-желтые" потеряли очки. Сейчас права на ошибку уже нет.

Казахстан – Украина: анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022

Удивительно, но 28-летний лидер креатива Динамо, полузащитник Виталий Буяльский впервые за всю карьеру выходит в основе национальной сборной! Еще один интересный момент, станет ли Петраков играть по любимой схеме в 3 центральных защитника. Если так, то Соболь и Караваев закрывают фланги. Если же все так, как рисуют УАФ и УЕФА, Эдуард сыграет на позиции левого вингера. Другая неожиданность – Малиновский только в запасе. Сюрприз и в составе Казахстана. Даже в заявку не попал Мужиков, который забивал нам в Киеве и удостоился похвалы Петракова перед нынешним матчем.

Казахстан: Покатилов – Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин – Тагиберген, Куат, Васильев – Нургалиев, Шушеначев

Украина: Пятов – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Буяльский, Соболь – Яремчук

Запасные (по номерам): 1. Денис Бойко, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 6. Тарас Качараба, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 23. Дмитрий Ризнык