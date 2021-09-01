Дуже важлива битва для команди Петракова. Де дивитись онлайн матч Казахстан – Україна? Гру транслює телеканал "Україна". Також у прямому ефірі поєдинок можна переглянути на платформі oll.tv. Пряма трансляція відбудеться і на телеканалі "Футбол 1", де о 15:45 почне свою роботу передматчева студія "Головна команда". Сам матч, як і онлайн-трансляція Казахстан – Україна на "Футбол 24", стартує о 17:00. Україна після 3 нічиїх на старті відбору посідає друге місце. Воно дає право грати стикові матчі, але у суперників на матч менше. Українці перемагали казахів 4 рази, зокрема, обидва – на їхньому полі. Лише при Шевченку у поточній кваліфікації "синьо-жовті" втратили очки. Зараз права на помилку вже немає.

Казахстан – Україна: анонс і прогноз на матч відбору ЧС-2022

Дивовижно, але 28-річний лідер креативу Динамо, півзахисник Віталій Буяльський вперше за всю кар'єру виходить в основі національної збірної! Ще один цікавий момент, чи гратиме Петраков за улюбленою схемою у 3 центральні захисники. Якщо так, то Соболь і Караваєв закриватимуть фланги. Якщо ж все так, як малюють УАФ та УЄФА, Едуард зіграє на позиції лівого вінгера. Інша несподіванка – Маліновський лише в запасі. Сюрприз і у складі Казахстану. Навіть до заявки не потрапив Мужиков, який забивав нам у Києві та удостоївся похвали Петракова перед нинішнім матчем.

Казахстан: Покатілов – Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін – Тагиберген, Куат, Васильєв – Нургалієв (к), Шушеначев

Україна: Пятов – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко (к), Буяльський, Соболь – Яремчук

Запасні (за номерами): 1. Денис Бойко, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 6. Тарас Качараба, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Віктор Корнієнко, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 23. Дмитро Різник