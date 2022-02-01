Бывший защитник сборной Португалии Рубен Семеду хотя бы временно попрощался с чемпионатом Греции.

Центрбек Олимпиакоса до конца нынешнего сезона будет защищать цвет Порту, сообщает официальный сайт "драконов". Договор предусматривает опцию полноценного трансфера.

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Две недели назад Рубен Семеду стал жертвой нападения в Афинах. 27-летнего футболиста и его друга избили три злоумышленника.

К слову, воспитанник лиссабонского Спортинга перебрался в Олимпиакос летом 2019 года. В нынешнем сезоне Семеду утратил статус важного игрока для греческого клуба. Сыграл всего пять матчей, в которых забил один гол.

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