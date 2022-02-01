Кадис договорился о переходе 33-летнего нападающего, права на которого принадлежали Эльче. Лукас Перес подписал контракт до лета 2023 года.

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Следует заметить, что оба клуба ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Дела Эльче пока лучше, а вот новый клуб Переса расположился в зоне вылета из Ла Лиги. Правда, от спасительной 17-й строчки Кадис отстает всего на два очка.

Лукас Перес перебрался в Эльче прошлым летом на правах свободного агента. В первой половине нынешнего сезона Примеры нападающий сыграл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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