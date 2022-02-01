Центрбек Олімпіакоса до кінця нинішнього сезону захищатиме кольори Порту, повідомляє офіційний сайт "драконів". Угода передбачає опцію повноцінного трансферу.

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Два тижні тому Рубен Семеду став жертвою нападу в Афінах. 27-річного футболіста та його друга побили троє зловмисників.

До слова, вихованець лісабонського Спортінга перебрався в Олімпіакос влітку 2019 року. У нинішньому сезоні Семеду втратив статус важливого гравця для грецького клубу. Зіграв лише п'ять матчів, у яких забив один гол.

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