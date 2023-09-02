Лондонцы нанесли 21 удар по воротам соперников, но в створ попали только дважды. А вот Эланга сумел умело распорядиться одним из своих шансов и принес своей команде минимальную победу над "синими". Экс-нападающий Ман Юнайтед запомнился еще и дуэлью против Михаила Мудрика. Украинец в конце игры обрезался, после чего бежал отрабатывать в обороне, а Антони эффектно обыграл вингера Челси.

Мудрик вернулся и стал худшим, Челси снова провалился – экс-звезда МЮ нанес Почеттино второе поражение в АПЛ

После четырех туров у подопечных Маурисио Почеттино всего 4 очка. "Синие" находятся на 11 строчке. Ноттингем занимает 9 место, имея в своем активе шесть баллов.