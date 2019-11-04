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Защитник Монако разбил оборудование VAR после своего удаления

17:41 34 Читати українською
Защитник Монако разбил оборудование VAR после своего удаления
Рубен Агилар / Фото L'Équipe

Не все игроки в чемпионате Франции довольны работой видеоассистента VAR.

 

В поединке 12-го тура Лиги 1 Сент-Этьен – Монако (1:0) пострадала камера видеоассистента VAR.

Лига 1: Нант продолжил свою серию поражений, Сент-Этьен одолел Монако перед матчем против Александрии

В конце встречи, когда гости уже уступали в счете, защитник монегасков Рубен Агилар грубо сфолил против соперника. Рефери оценил нарушение правил на красную карточку.

Покидая поле, Рубен, вероятно, расстроился, что судья не воспользовался помощью видеасистента, поэтому ударил ногой оборудования VAR.

О тяжести повреждения камеры пока не сообщается.

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Видеоновости Сент-Этьен - Монако Монако Монако Франция футбольные курьёзы
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