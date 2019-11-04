Защитник Монако разбил оборудование VAR после своего удаления

Не все игроки в чемпионате Франции довольны работой видеоассистента VAR.

В поединке 12-го тура Лиги 1 Сент-Этьен – Монако (1:0) пострадала камера видеоассистента VAR.

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В конце встречи, когда гости уже уступали в счете, защитник монегасков Рубен Агилар грубо сфолил против соперника. Рефери оценил нарушение правил на красную карточку.

Покидая поле, Рубен, вероятно, расстроился, что судья не воспользовался помощью видеасистента, поэтому ударил ногой оборудования VAR.

О тяжести повреждения камеры пока не сообщается.

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