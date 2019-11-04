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Лига 1: Нант продолжил свою серию поражений, Сент-Этьен одолел Монако перед матчем против Александрии

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Лига 1: Нант продолжил свою серию поражений, Сент-Этьен одолел Монако перед матчем против Александрии
Сент-Этьен – Монако / Твиттер хозяев

Три воскресных матча завершили программу 12 тура чемпионата Франции.

 

Чемпионат Франции, 12 тур

Бордо – Нант – 2:0

Голы: Камано, 37, Хван, 57

Ницца – Реймс – 2:0

Голы: Сиприен, 32, Геррель, 41

Удаление: Думбия, 26 (Реймс)

Сент-Этьен – Монако – 1:0

Гол: Буанга, 59

Удаление: Агилар, 90+2 (Монако)

День начался с очередного поражения Нанта, которое стало для "канареек" уже третим подряд в чемпионате. Бордо забил в ворота гостей по голу в каждом из таймов, и теперь между командами всего одно очко разницы в турнирной таблице.

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Подобный сценарий сложился и в матче Ниццы и Реймса, однако здесь все решил первый тайм. Команде Патрика Виейра существенно помог полузащитник соперника Мусса Думбия, который умудрился получить две желтые за минуту. Сиприен и Геррель сразу воспользовались численным преимуществом – 2:0.

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Успешные воскресные выступления хозяев поддержал и Сент-Этьен – "зеленые" остановили Монако, который добыл две подряд победы в предыдущих турах. Судьбу встречи решил единственный гол от Буанга – нападающий добил мяч в пустые ворота после выстрела партнера и сейва Лекомта. Уже 7 ноября Сент-Этьен встретится с Александрией в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы.

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Ницца - Реймс Сент-Этьен - Монако Монако Монако Нант Нант Франция Бордо Бордо Сент-Этьен Сент-Этьен Ницца Ницца
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