Захисник Монако потрощив обладнання VAR після свого вилучення

Не всі гравці у чемпіонаті Франції задоволені роботою відеоасистента VAR.

В поєдинку 12-го туру Ліги 1 Сент-Етьєн – Монако (1:0) постраждала камера відеоасистента VAR.

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Наприкінці зустрічі, коли гості вже поступались в рахунку, захисник монегасків Рубен Агілар грубо сфолив проти суперника. Рефері оцінив порушення правил на червону картку.

Покидаючи поле, Рубен, ймовірно, засмутився, що суддя не скористався допомогою відеасистента, тому вдарив ногою обладнання VAR.

Про важкість пошкодження камери поки не повідомляється.

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