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Захисник Монако потрощив обладнання VAR після свого вилучення

17:41 833 Читать на русском
Захисник Монако потрощив обладнання VAR після свого вилучення
Рубен Агілар / Фото L'Équipe

Не всі гравці у чемпіонаті Франції задоволені роботою відеоасистента VAR.

 

В поєдинку 12-го туру Ліги 1 Сент-Етьєн – Монако (1:0) постраждала камера відеоасистента VAR.

Ліга 1: Нант продовжив свою серію поразок, Сент-Етьєн здолав Монако перед матчем проти Олександрії

Наприкінці зустрічі, коли гості вже поступались в рахунку, захисник монегасків Рубен Агілар грубо сфолив проти суперника. Рефері оцінив порушення правил на червону картку.

Покидаючи поле, Рубен, ймовірно, засмутився, що суддя не скористався допомогою відеасистента, тому вдарив ногою обладнання VAR.

Про важкість пошкодження камери поки не повідомляється.

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Відеоновини Сент-Етьєн - Монако Монако Монако Франція футбольні курйози
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