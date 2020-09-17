Богдан МиХихонский Спортинг продлил соглашение о сотрудничестве с украинским защитником Богданом Милованов, сообщает официальный сайт испанского клуба. '' Динамо? Ничего серьезного '': Зозуля может остаться в Альбасете на худших условиях Нолованов / RSG

Хихонский Спортинг продлил соглашение о сотрудничестве с украинским защитником Богданом Миловановым, сообщает официальный сайт испанского клуба.

''Динамо? Ничего серьезного'': Зозуля может остаться в Альбасете на худших условиях

Новый контракт 22-летнего защитника будет действителен до 2024 года.

Напомним, Милованов начал профессиональную футбольную карьеру в Хетафе Б, откуда перешел в Гранаду, за которую, однако, не провел ни одного поединка за основную команду. В 2017 году стал игроком Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. С 2018-го выступает за Спортинг из Хихона. В прошлом сезоне провел за первую команду, которая финишировала в Сегунде на 13 строчке, 9 матчей. Transfermarkt оценивает Милованова в 200 тысяч евро.

За молодежную сборную Украины дебютировал в марте 2019 года и в целом провел за команду Руслана Ротаня шесть поединков.

Ференцварош – Динамо З: Ребров и Харатин в ЛЧ с двойной местью – исторический триумф имени украинца и Месси за 400 000