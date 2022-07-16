Украинский защитник Славии Максим Таловеров продолжит карьеру в Словане, сообщает официальный сайт либерецкого клуба.

Форвард Колоса воссоединится с украинским чемпионом мира в европейском клубе

"Сине-белые" арендовали нашего соотечественника на один сезон. Футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Австрии.

В общей сложности 22-летний защитник стал 12-м украинцем в истории Слована. Ранее за эту команду играли: Сергей Рыбалка, Тарас Качараба, Владислав Калитвинцев, Евгений Будник, Сергей Люлька, Евгений Морозенко, Ахмед Алибеков, Алан Аусси, Артем Бутенин и Олег Лизогуб.

Напомним, Таловеров перешел в Славию из Динамо Ческе Будеёвице в начале января за 500 тысяч евро и успел сыграть в 7 матчах. Его контракт с пражанами действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает украинца в 750 тысяч евро.

"Я вдячний Петракову за довіру": Єзерський – про подвиг збірної U-19, Ярмолюка в АПЛ і Шуранова, якого зарано списувати