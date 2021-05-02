В рамках 24-го тура УПЛ Мариуполь на своем поле уступил Львову. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды выдали интересный, интенсивный и вообще равный поединок. Лишь под конец встречи Львов начал заметно преобладать над соперником. В конце концов, это и дало результат – Махмутович принес победу гостям и гарантировал команде участие в УПЛ на следующий сезон.

Львов в добавленное время вырвал победу у Мариуполя и обезопасил себя от вылета из УПЛ

Благодаря этой победе Львов набрал 28 очков, но остался на 8-й строчке турнирной таблицы. У Мариуполя на четыре пункта меньше и 11-я позиция.