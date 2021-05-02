Мариуполь – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча
19:53 - Читати українською
В рамках 24-го тура УПЛ Мариуполь на своем поле уступил Львову. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Дмитрий Семенив 33’
Энес Махмутович 90+1’
33’ Дмитрий Семенив
90+1’ Энес Махмутович
Команды выдали интересный, интенсивный и вообще равный поединок. Лишь под конец встречи Львов начал заметно преобладать над соперником. В конце концов, это и дало результат – Махмутович принес победу гостям и гарантировал команде участие в УПЛ на следующий сезон.
Львов в добавленное время вырвал победу у Мариуполя и обезопасил себя от вылета из УПЛ
Благодаря этой победе Львов набрал 28 очков, но остался на 8-й строчке турнирной таблицы. У Мариуполя на четыре пункта меньше и 11-я позиция.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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