Защитник Лугано Марич: С Динамо хотим повторить игру против Копенгагена, но с положительным результатом

Защитник Лугано Мият Марич поделился ожиданиями от матча 2 тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

"Нам не нужна дополнительная мотивация. Она на очень высоком уровне, мы хотим играть с командами такого уровня, как Динамо. Хотим повторить выступление против Копенгагена, только с хорошим результатом.

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Жаль, что играем не дома, наши болельщики заслужили побывать на этом матче. Мы как будто играем на выезде. Но мы ничего не можем с этим поделать.

В ЛЕ атмосфера отличается от чемпионата. Внутренний чемпионат ощущается более буднично. В еврокубках нужно показывать исключительные вещи, нужно проживать матч по-другому: вы в центре внимания, участвуете во втором самом важном клубном соревновании в мире", – цитирует Марича официальный сайт Лугано.

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