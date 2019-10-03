toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ БАРСЕЛОНА - ІНТЕР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Захисник Лугано Маріч: З Динамо хочемо повторити гру проти Копенгагена, але з позитивним результатом

09:14 518 Читать на русском
Захисник Лугано Маріч: З Динамо хочемо повторити гру проти Копенгагена, але з позитивним результатом
Міят Маріч / ФК Лугано

Захисник Лугано Міят Маріч поділився очікуваннями від матчу 2 туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

 

"Нам не потрібна додаткова мотивація. Вона на дуже високому рівні, ми хочемо грати з командами такого рівня, як Динамо. Хочемо повторити виступ проти Копенгагена, тільки з хорошим результатом.

Лугано – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Шкода, що граємо не вдома, наші вболівальники заслужили побувати на цьому матчі. Ми ніби граємо на виїзді. Але ми нічого не можемо з цим вдіяти.

В Лізі Європи атмосфера відрізняється від чемпіонату. Чемпіонат відчувається більш буденно. В єврокубках потрібно показувати виняткові речі, потрібно проживати матч по-іншому: ви в центрі уваги, берете участь у другому найважливішому клубному змаганні в світі", – цитує Маріча офіційний сайт Лугано.

Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі Європи

blog_ava
Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
08:00
8193
Теги
Динамо Динамо Міят Маріч Міят Маріч Ліга Європи Лугано Лугано Лугано - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
19
хв
Лугано
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук