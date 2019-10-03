Захисник Лугано Маріч: З Динамо хочемо повторити гру проти Копенгагена, але з позитивним результатом

Захисник Лугано Міят Маріч поділився очікуваннями від матчу 2 туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Нам не потрібна додаткова мотивація. Вона на дуже високому рівні, ми хочемо грати з командами такого рівня, як Динамо. Хочемо повторити виступ проти Копенгагена, тільки з хорошим результатом.

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Шкода, що граємо не вдома, наші вболівальники заслужили побувати на цьому матчі. Ми ніби граємо на виїзді. Але ми нічого не можемо з цим вдіяти.

В Лізі Європи атмосфера відрізняється від чемпіонату. Чемпіонат відчувається більш буденно. В єврокубках потрібно показувати виняткові речі, потрібно проживати матч по-іншому: ви в центрі уваги, берете участь у другому найважливішому клубному змаганні в світі", – цитує Маріча офіційний сайт Лугано.

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