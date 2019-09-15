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Защитник Карпат Вакуленко рассказал, что может помешать львовянам в будущем

15:18 37 Читати українською
Защитник Карпат Вакуленко рассказал, что может помешать львовянам в будущем
Сергей Вакуленко / ФК Карпаты

Центральный защитник львовских Карпат Сергей Вакуленко поделился впечатлениями от поединка с полтавской Ворсклой (2:1) и признался, за счет чего удалось переломить ход поединка.

70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс
 
Владимир Баенко 41’
41’ Владимир Баенко
70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс

"Эмоции сегодня только положительные. Это домашняя победа, болельщики заждались ее. Считаю, что мы показали неплохой футбол и в первом тайме, и во второй половине игры. Дожали соперника... Да, Ворскла тоже сильная команда, однако удача сегодня была на нашей стороне. Она улыбается только сильным. Мы дарим эту победу болельщикам.

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Сложно ли было собраться на второй тайм? Конечно. У нас такое было во многих матчах – с Шахтером так пропускали, с Динамо. Конечно, это сказывается на психологии. В перерыве пообщались в коллективе, тренер указал на ошибки, мы подбодрили друг друга. Понимали, что должны выйти и дожать их. Так и произошло. Считаю, что сегодня у нас заслуженная победа при довольно неплохом футболе с обеих сторон.

У нас новый тренер, новая страница в истории... Как видите, две победы в двух поединках, если брать во внимание спарринг с Клужем. Как по мне, это хорошее начало. Главное – не поймать сейчас эйфорию. Надо двигаться дальше, разбирать ошибки и оставлять те положительные моменты, которые у нас были. Думаю, что в таком случае все у нас будет хорошо", – рассказал Вакуленко клубному Youtube-каналу.

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Карпаты - Ворскла Сергей Вакуленко Сергей Вакуленко Карпаты Карпаты
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