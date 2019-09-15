Защитник Карпат Вакуленко рассказал, что может помешать львовянам в будущем

Центральный защитник львовских Карпат Сергей Вакуленко поделился впечатлениями от поединка с полтавской Ворсклой (2:1) и признался, за счет чего удалось переломить ход поединка.

"Эмоции сегодня только положительные. Это домашняя победа, болельщики заждались ее. Считаю, что мы показали неплохой футбол и в первом тайме, и во второй половине игры. Дожали соперника... Да, Ворскла тоже сильная команда, однако удача сегодня была на нашей стороне. Она улыбается только сильным. Мы дарим эту победу болельщикам.

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Сложно ли было собраться на второй тайм? Конечно. У нас такое было во многих матчах – с Шахтером так пропускали, с Динамо. Конечно, это сказывается на психологии. В перерыве пообщались в коллективе, тренер указал на ошибки, мы подбодрили друг друга. Понимали, что должны выйти и дожать их. Так и произошло. Считаю, что сегодня у нас заслуженная победа при довольно неплохом футболе с обеих сторон.

У нас новый тренер, новая страница в истории... Как видите, две победы в двух поединках, если брать во внимание спарринг с Клужем. Как по мне, это хорошее начало. Главное – не поймать сейчас эйфорию. Надо двигаться дальше, разбирать ошибки и оставлять те положительные моменты, которые у нас были. Думаю, что в таком случае все у нас будет хорошо", – рассказал Вакуленко клубному Youtube-каналу.

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