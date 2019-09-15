Захисник Карпат Вакуленко розповів, що може завадити львів’янам у майбутньому

Центральний оборонець львівських Карпат Сергій Вакуленко поділився враженнями від поєдинку з полтавською Ворсклою (2:1) і зізнався, за рахунок чого вдалось переломити хід поєдинку.

"Емоції сьогодні лише позитивні. Це домашня перемога, вболівальники зачекалися на неї. Вважаю, що ми показали непоганий футбол і в першому таймі, і у другій половині гри. Дотиснули суперника... Так, Ворскла теж сильна команда, однак вдача сьогодні була на нашому боці. Вона посміхається тільки сильним. Ми даруємо цю перемогу вболівальникам.

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Чи складно було зібратися на другий тайм? Звісно. У нас таке було в багатьох матчах – з Шахтарем так пропускали, з Динамо. Звичайно, це б’є по психології. В перерві поспілкувалися в колективі, тренер вказав на помилки, ми підбадьорили одне одного. Розуміли, що повинні вийти і дотиснути їх. Так і сталося. Вважаю, що сьогодні у нас заслужена перемога при доволі непоганому футболі з обидвох сторін.

У нас новий тренер, нова сторінка в історії... Як бачите, дві перемоги у двох поєдинках, якщо брати до уваги спаринг з Клужем. Як на мене, це хороший початок. Головне – не спіймати зараз ейфорію. Треба рухатися далі, розбирати помилки і залишати ті позитивні моменти, які у нас були. Думаю, що в такому випадку все в нас буде добре", – розповів Вакуленко клубному Youtube-каналу.

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