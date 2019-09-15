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Захисник Карпат Вакуленко розповів, що може завадити львів’янам у майбутньому

15:16 301 Читать на русском
Захисник Карпат Вакуленко розповів, що може завадити львів’янам у майбутньому
Сергій Вакуленко / ФК Карпати

Центральний оборонець львівських Карпат Сергій Вакуленко поділився враженнями від поєдинку з полтавською Ворсклою (2:1) і зізнався, за рахунок чого вдалось переломити хід поєдинку.

70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс
 
Володимир Баєнко 41’
41’ Володимир Баєнко
70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс

"Емоції сьогодні лише позитивні. Це домашня перемога, вболівальники зачекалися на неї. Вважаю, що ми показали непоганий футбол і в першому таймі, і у другій половині гри. Дотиснули суперника... Так, Ворскла теж сильна команда, однак вдача сьогодні була на нашому боці. Вона посміхається тільки сильним. Ми даруємо цю перемогу вболівальникам.

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Чи складно було зібратися на другий тайм? Звісно. У нас таке було в багатьох матчах – з Шахтарем так пропускали, з Динамо. Звичайно, це б’є по психології. В перерві поспілкувалися в колективі, тренер вказав на помилки, ми підбадьорили одне одного. Розуміли, що повинні вийти і дотиснути їх. Так і сталося. Вважаю, що сьогодні у нас заслужена перемога при доволі непоганому футболі з обидвох сторін.

У нас новий тренер, нова сторінка в історії... Як бачите, дві перемоги у двох поєдинках, якщо брати до уваги спаринг з Клужем. Як на мене, це хороший початок. Головне – не спіймати зараз ейфорію. Треба рухатися далі, розбирати помилки і залишати ті позитивні моменти, які у нас були. Думаю, що в такому випадку все в нас буде добре", – розповів Вакуленко клубному Youtube-каналу.

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Карпати - Ворскла Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Карпати Карпати
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