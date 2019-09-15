Кльоц: Було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня

Игрок Карпат Дмитрий Кльоц выразил удовлетворение от победы над полтавской Ворсклой (2:1).

"Очень тяжелая победа. Мы пропустили непонятный мяч, поэтому потом было сложно отыграться. Хорошо, что забили дважды и получили эту волевую победу. Знаю, что в последний раз мы побеждали дома еще Десну, поэтому хотели порадовать наших болельщиков. Сегодня был тяжелый матч ! Ворскла – сильная команда, поэтому хорошо, что нам удалось одержать положительный результат.

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Пожалуй, было много причин, почему мы не побеждали дома еще с мая. Сегодня Карпаты проигрывали по ходу встречи, нужно было забивать два мяча. На каждый матч приходят люди и нас поддерживают, а мы долгое время не могли их порадовать. Поэтому все очень хотели победить", – рассказал Кльоц клубному Youtube-каналу.

Напомним, Дмитрий Кльоц в текущем сезоне провел за Карпаты шесть матчей, голов не забивал.

Карпаты сейчас занимают седьмую строчку турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда Романа Санжара на выезде будет противостоять СК Днепр-1.

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