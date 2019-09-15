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Кльоц: Було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня

11:27 10 Читати українською
Кльоц: Було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня
Дмитрий Кльоц / ФК Карпати

Игрок Карпат Дмитрий Кльоц выразил удовлетворение от победы над полтавской Ворсклой (2:1).

70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс
 
Владимир Баенко 41’
41’ Владимир Баенко
70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс

"Очень тяжелая победа. Мы пропустили непонятный мяч, поэтому потом было сложно отыграться. Хорошо, что забили дважды и получили эту волевую победу. Знаю, что в последний раз мы побеждали дома еще Десну, поэтому хотели порадовать наших болельщиков. Сегодня был тяжелый матч ! Ворскла – сильная команда, поэтому хорошо, что нам удалось одержать положительный результат.

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Пожалуй, было много причин, почему мы не побеждали дома еще с мая. Сегодня Карпаты проигрывали по ходу встречи, нужно было забивать два мяча. На каждый матч приходят люди и нас поддерживают, а мы долгое время не могли их порадовать. Поэтому все очень хотели победить", – рассказал Кльоц клубному Youtube-каналу.

Напомним, Дмитрий Кльоц в текущем сезоне провел за Карпаты шесть матчей, голов не забивал.

Карпаты сейчас занимают седьмую строчку турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда Романа Санжара на выезде будет противостоять СК Днепр-1.

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Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Карпаты - Ворскла Дмитрий Кльоц Дмитрий Кльоц
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