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Захисник Карпат Сандохадзе повернувся з оренди

18:50 383 Читать на русском
Захисник Карпат Сандохадзе повернувся з оренди
Ніка Сандохадзе / ФК Карпати

Захисник Карпат Ніка Сандохадзе, який виступав на правах оренди в латвійському РФШ, повернувся в розташування українського клубу.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про повернення захисника Ніки Сандохадзе. Грузин виступав у латвійському РФШ з серпня до листопада.

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У Латвії вже завершився чемпіонат, переможцем якого стала Рига на чолі з Віктором Скрипником, РФШ посів 3 сходинку в турнірній таблиці. Сандохадзе відіграв у 8 матчах чемпіонату та 2 у Кубку Латвії.

Варто зазначити, що захисник вже встиг відіграти в спарингу проти винниківського Руха (0:0).

Теги
Карпати Карпати Трансфери Трансфери чемпіонату України РФШ Ніка Сандохадзе Ніка Сандохадзе
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