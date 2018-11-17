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Карпаты расписали ничью с Рухом

15:35 9 Читати українською
Карпаты расписали ничью с Рухом
Карпаты расписали ничью с Рухом

Спарринг между винниковским Рухом и львовскими Карпатами закончился нулевой ничьей.

Винниковский Рух перед отпуском провел спарринг с Карпатами, сообщает официальный сайт клуба.

Матч состоялся на базе "львов" в Брюховичах.

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Обе команды имели голевые возможности, однако реализовать их не смогли. На 33-й минуте защитник Руха Дуць получил вторую довту карточку, однако по условиям товарищеской встречи удаленного игрока заменил Лобай, который до недавнего времени был игроком именно Карпат.

Рух – Карпаты – 0:0

Рух: Ильющенков (вратарь на просмотре, 46), Заставный, Никитюк (игрок на просмотре, 46), Дуць (Лобай, 33), игрок на просмотре (Бусько, 57), Чепелюк (Копина, 46), Брикнер, игрок на просмотре (Войтович, 60), Буй (Грисьо, 60), Русин (Б.Баранець, 46), игрок на просмотре (Батальский, 57)

Карпаты: Кучинский, Гуйе, Ковтун (Сандохадзе, 60), Федецкий, Мегремич, Вербный, Голодюк, Мякушко, Варгас, Мендес, Санчес (Ди Франко, 60)

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