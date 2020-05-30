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Защитник Фортуны Йоргенсен автоголом помог Баварии повторить рекорд Бундеслиги

21:15 12 Читати українською
Защитник Фортуны Йоргенсен автоголом помог Баварии повторить рекорд Бундеслиги
Матиас Йоргенсен / Ritzau Scanpix

Защитник дюссельдорфской Фортуны Матиас Йоргенсен в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги против мюнхенской Баварии забил в собственные ворота особенный мяч.

15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис
 
15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис

Автогол датчанина стал 69-м подобным взятием ворот для "ротен" за всю историю Бундеслиги, сообщает Gracenote Live.

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Йоргенсен открыл счет на 15-й минуте выездного матча Фортуны. Это позволило Баварии повторить рекорд соревнований. Теперь в активе мюнхенцев столько же автоголов соперника, как и у Боруссии Менхенгладбах.

Отметим, что Мартин Йоргенсен выступает за "95-х" на правах аренды из турецкого Фенербахче. Защитник провел 8 матчей за Фортуну во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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Матиас Йоргенсен Матиас Йоргенсен Бавария - Фортуна Бавария Бавария Фортуна Фортуна Германия Бундеслига Рекорды автогол
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