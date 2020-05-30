Защитник Фортуны Йоргенсен автоголом помог Баварии повторить рекорд Бундеслиги

Защитник дюссельдорфской Фортуны Матиас Йоргенсен в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги против мюнхенской Баварии забил в собственные ворота особенный мяч.

Автогол датчанина стал 69-м подобным взятием ворот для "ротен" за всю историю Бундеслиги, сообщает Gracenote Live.

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Йоргенсен открыл счет на 15-й минуте выездного матча Фортуны. Это позволило Баварии повторить рекорд соревнований. Теперь в активе мюнхенцев столько же автоголов соперника, как и у Боруссии Менхенгладбах.

Отметим, что Мартин Йоргенсен выступает за "95-х" на правах аренды из турецкого Фенербахче. Защитник провел 8 матчей за Фортуну во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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