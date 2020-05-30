Оборонець Фортуни Йоргенсен автоголом допоміг Баварії повторити рекорд Бундесліги

Оборонець дюсельдорфської Фортуни Матіас Йоргенсен у матчі 29-го туру німецької Бундесліги проти мюнхенської Баварії забив у власні ворота особливий м'яч.

Автогол данця став 69-м подібним взяттям воріт для "ротен" за всю історію Бундесліги, повідомляє Gracenote Live.

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Йоргенсен відкрив рахунок на 15-й хвилині виїзного матчу Фортуни. Це дозволило Баварії повторити рекорд змагань. Тепер в активі мюнхенців стільки ж автоголів суперника, як і в Борусії Менхенгладбах.

Відзначимо, що Мартін Йоргенсен виступає за "95-х" на правах оренди з турецького Фенербахче. Оборонець провів 8 матчів за Фортуну в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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