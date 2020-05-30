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Оборонець Фортуни Йоргенсен автоголом допоміг Баварії повторити рекорд Бундесліги

21:15 185 Читать на русском
Оборонець Фортуни Йоргенсен автоголом допоміг Баварії повторити рекорд Бундесліги
Матіас Йоргенсен / Ritzau Scanpix

Оборонець дюсельдорфської Фортуни Матіас Йоргенсен у матчі 29-го туру німецької Бундесліги проти мюнхенської Баварії забив у власні ворота особливий м'яч.

15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс
 
15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс

Автогол данця став 69-м подібним взяттям воріт для "ротен" за всю історію Бундесліги, повідомляє Gracenote Live.

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Йоргенсен відкрив рахунок на 15-й хвилині виїзного матчу Фортуни. Це дозволило Баварії повторити рекорд змагань. Тепер в активі мюнхенців стільки ж автоголів суперника, як і в Борусії Менхенгладбах.

Відзначимо, що Мартін Йоргенсен виступає за "95-х" на правах оренди з турецького Фенербахче. Оборонець провів 8 матчів за Фортуну в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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Матіас Йоргенсен Матіас Йоргенсен Баварія - Фортуна Баварія Баварія Фортуна Фортуна Німеччина Бундесліга Рекорди автогол
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