Хаверц установил рекорд Бундеслиги

Кай Хаверц в матче против Фрайбурга / ФК Байер

Байер обыграл Фрайбург в 29 туре Бундеслиги, а Кай Хаверц вошел в историю немецкого футбола. Смотрите видео гола и обзор матча.

Полузащитник Байера стал автором победного взятия ворот. В начале второго тайма Хаверц сумел протолкнуть мяч в сетку в борьбе с защитником и голкипером Фрайбурга.

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Этот гол стал для 20-летнего Хаверца уже 35-м в матчах Бундеслиги. Хавбек "фармацевтов" стал первым игроком в истории турнира, который сумел забить столько мячей до достижения 21-летнего возраста, информирует официальный Twitter леверкузенского клуба.

Заметим, что Хаверц своей удачной игрой уже привлек внимание топ-клубов. В частности, речь шла об интересе Баварии, Реала, Барселоны и Манчестер Сити.

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