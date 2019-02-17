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Оборонець Фейєнорда ван Беєк забив 6-й автогол у кар'єрі та повторив антирекорд Ередивізі

17 лютого 23:51 86 Читать на русском
Оборонець Фейєнорда ван Беєк забив 6-й автогол у кар'єрі та повторив антирекорд Ередивізі
Свен ван Беєк / фото із соцмереж

Захисник роттердамського Фейєнорда Свен ван Беєк забив єдиний м'яч у поєдинку 22-го туру чемпіонату Нідерландів проти Гронігена. Це був гол у власні ворота.

24-річний оборонець відзначився автоголом на 26-й хвилині. Це вже 6-й автогол ван Беєка в турнірі (106 матчів), що є повторенням антирекорду ліги, повідомляє Voetbalzone.

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Попереднім власником антирекорду був екс-захисник Спарти та Венло Марілія. Свої шість автоголів він забив за 144 поєдинки.

Відзначимо, що Свен ван Беєк є вихованцем Фейєнорда. За основу роттердамців він виступає від серпня 2013 року.

Теги
Фейєнорд Фейєнорд Гронінген Гронінген Нідерланди Ередивізі Свен ван Беєк Свен ван Беєк
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