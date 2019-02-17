Кришито фантастическим ударом с лета принес Дженоа победу над Лацио – видео голов и обзор матча

Дженоа благодаря невероятному голу своего капитана Доменико Кришито в добавленное арбитром время вырвал победу над римским Лацио. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Дженоа – Лацио – 2:1

Голы: Санабрия, 75, Кришито, 90+3 – Бадель, 44

Эмполи разгромил Сассуоло, Дженоа вырвала победу в Лацио: 24 тур Серии А, матчи воскресенья

Римляне первыми сумели открыть счет. Под занавес первого тайма Бадель сыграл в стенку с Иммобиле и спокойно отправил мяч в нижний угол ворот.

Генуэзцы в свою очередь долго не могли отыграться, но в конце концов курьезный гол на 75-й минуте забил Антонио Санабрия. А настоящий шедевр случился на 90+3-й минуте, когда Кришито в одно касание с лета бильярдным выстрелом от стойки пробил Стракошу.