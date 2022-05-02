"Наверное, тот уровень, который у меня до травмы, еще не вернул. Дай бог, это удастся сделать со временем. Все-таки травма была тяжелая, я многое пропустил. Но то, что сейчас у меня есть возможность тренироваться с командой, со своими ребятами, с хорошими футболистами – это большая польза. Через такие тренировки я добавляю с каждым днем.

"Мой каждый день начинается и заканчивается чтением новостей": Бурда – о жизни после начала войны

Конечно, если бы я больше играл за первую команду, процесс бы проходил быстрее. Но если учесть всю совокупность факторов, я рад, что сейчас могу просто играть в футбол и тренироваться, поскольку был период, когда существовала вероятность того, что вообще мог покончить с футболом", – поделился Бурда в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что Никита с 2019 по 2022 годы пропустил 586 дней из-за травм. Всего защитник провел 93 поединка за Динамо, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Динамо упустило победу над Динамо Загреб – Ванат забил 4 гола за менее чем 48 часов, Довбик снова проявил себя