"Напевно, той рівень, який я мав до травми, ще не повернув. Дай боже, це вдасться зробити з часом. Все-таки травма була важка, я багато пропустив. Але те, що зараз я маю можливість тренуватися з командою, зі своїми хлопцями, з хорошими футболістами – це велика користь. Через такі тренування я додаю з кожним днем.

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Звичайно, якби я більше грав за першу команду, процес проходив би швидше. Але якщо взяти до уваги всю сукупність факторів, я радий, що зараз можу просто грати у футбол та тренуватися, оскільки був період, коли існувала ймовірність того, що взагалі міг закінчити з футболом", – поділився Бурда у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що Микита з 2019 по 2022 роки пропустив 586 днів через травми. Загалом захисник провів 93 поєдинки за Динамо, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.

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