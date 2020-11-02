"Сейчас надо накапливать деньги на квартиру, машину хочется приобрести новую. Я езжу на дедушкином автомобиле – Chevrolet Lacetti.

"Очень сложно": Сирота оценил тренировки Луческу в Динамо

Памятный момент? После матча за Суперкубок я шел в душ в раздевалке. Знаю, что 2 выходных и затем еду в сборную U-21. И здесь переводчик наш говорит, что завтра я должен быть в аэропорту. Я не понял сначала. Думаю, у меня же 2 выходных. Говорят, что с национальной сборной.

У меня такая пауза была, еще не до конца понял. Приехал домой, тогда был уже шок. Брат поздравил, мама, родные, девушка", – сказал Сирота в эфире FootballHub.

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