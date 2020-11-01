"Тренировки стали, возможно, немного короче, но интенсивнее. И пауз стало гораздо меньше. Их даже может не быть вовсе между упражнениями.

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Поэтому после тренировок надо оставаться. Сауна, бассейн, различные восстановительные мероприятия. Потому что очень сложно. Тем более, сейчас у нас такой график, каждые три дня игра. Я пока молодой, и это для меня несложно. Могу просто постоять в холодной воде и уже восстановился. Но надо себя готовить к этому", – сказал Сирота в комментарии Football Hub.

К слову, Сирота в текущем сезоне провел в составе Динамо 5 матчей, однако результативными действиями не отличался.

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