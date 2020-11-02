"Зараз треба накопичувати гроші на квартиру, машину хочеться придбати нову. Я їжджу на дідусевому автомобілі – Chevrolet Lacetti.

"Дуже складно": Сирота оцінив тренування Луческу в Динамо

Найпам'ятніший момент? Після матчу за Суперкубок я йшов у душ в роздягальні. Знаю, що 2 вихідних і потім їду в збірну U-21. І тут перекладач наш каже, що завтра я повинен бути в аеропорту. Я не зрозумів спочатку. Думаю, у мене ж 2 вихідних. Кажуть, що з національною збірною.

У мене така пауза була, ще не до кінця зрозумів. Приїхав додому, тоді був уже шок. Брат привітав, мама, рідні, дівчина", – сказав Сирота в ефірі FootballHub.

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