Алан Аусси вернулся в Динамо после аренды в Торпедо-БелАЗ, сообщает официальный сайт жодинского клуба.

Динамо интересуется форвардом сборной Эквадора

20-летний защитник провел в белорусской команде полтора сезона, принял участие в 28 матчах чемпионата и Кубка Беларуси, а также в квалификации Лиги конференций. За это время он успел забить три гола и отдать одну результативную передачу.

К слову, раньше Аусси выступал (также на правах аренды) за Слован Либерец. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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