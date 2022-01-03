Защитник Динамо покинул европейский клуб
14:24 - Читати українською
Защитник киевского клуба Алан Аусси вернулся в лагерь "бело-синих".
Алан Аусси вернулся в Динамо после аренды в Торпедо-БелАЗ, сообщает официальный сайт жодинского клуба.
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20-летний защитник провел в белорусской команде полтора сезона, принял участие в 28 матчах чемпионата и Кубка Беларуси, а также в квалификации Лиги конференций. За это время он успел забить три гола и отдать одну результативную передачу.
К слову, раньше Аусси выступал (также на правах аренды) за Слован Либерец. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
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