Захисник Динамо покинув європейський клуб
14:24 - Читать на русском
Оборонець київського клубу Алан Ауссі повернувся до табору "біло-синіх".
Алан Ауссі повернувся у Динамо з оренди у Торпедо-БелАЗ, повідомляє офіційний сайт жодінського клубу.
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20-річний захисник провів у білоруській команді півтора сезони, взяв участь у 28 матчах чемпіонату і Кубка Білорусі, а також у кваліфікації Ліги конференцій. За цей час він встиг забити три голи і віддати одну результативну передачу.
До слова, раніше Ауссі виступав (також на правах оренди) за Слован Ліберец. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
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