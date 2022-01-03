Форвард ЦСКА София Хорди Кайседо попал в сферу интересов Динамо, сообщает Topsport.

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Болгарский клуб готов продать своего футболиста, но требует большую сумму. За 24-летнего центрфорварда софийцы хотят получить 5,5 миллиона евро, что станет рекордным трансфером в истории ЦСКА. Кроме Динамо интерес к Кайседо проявляет турецкий Газиантеп.

Напомним, Хорди перешел в ЦСКА в феврале 2021 года в статусе свободного агента и подписал с болгарами контракт до лета 2025-го. За свой клуб он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 1 результативную передачу. За сборную Эквадора дебютировал в июне 2021 года в матче против Бразилии (в общей сложности провел 5 поединков). Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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