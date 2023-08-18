Полузащитник Миная Виталий Михайлив продолжит карьеру в Динамо, сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо могло подписать двух защитников – Луческу лично "зарезал" трансферы

"Бело-синие" внесли его в заявку на чемпионат Украины по списку Б. К слову, 17-летний хавбек уже провел три матча за Динамо U-19 в молодежном первенстве. О сроках и условиях перехода не сообщается, однако Тransfermarkt отмечает, что Виталий присоединился к киевской команде в статусе свободного агента.

Напомним, Михайлив – воспитанник Львова. За главную команду "горожан" дебютировал 11 сентября 2022 года именно против Динамо (всего провел в УПЛ 12 матчей). В июле 2023-го перешел в Минай, однако надолго там не задержался. Тransfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Интересно, что его отец – Роман Михайлив – в свое время был президентом и вице-президентом Львова, а родной брат – Роман – в июле этого года покинул Динамо U-19 и присоединился к Руху.

Динамо взяло реванш у Ариса и прошло дальше в ЛК – Сидорчук и Андриевский создали красоту, Бущан выиграл серию пенальти