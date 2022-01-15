"Кривбасс должен мне очень много. Зарплату за полгода и премиальные за год. 120 тысяч? Думаю, что гораздо больше.

Антонов признался, где получал самые большие подъемные

Почему клуб, который вернулся, не хочет возвращать долги? Там прошла исковая давность, более трех лет прошло. На тот момент мы не могли подать в суд, потому что у клуба не было никакого имущества. На что мы могли подать? Чтобы подавать, следует понимать, что государство может забрать, продать, чтобы отдать долги. У меня нет контактов с нынешним руководством Кривбасса. В конце концов, я уже оставил попытки вернуть честно заработанное", – сказал Антонов в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Антонов выступал за Кривбасс в сезоне 2012/13 в аренде из Днепра, где в 31 матче забил 11 голов.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України