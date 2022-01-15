Бывший нападающий сборной Украины, а ныне тренер Черноморца Алексей Антонов рассказал, какой трансфер был самым комфортным в финансовом плане.

"Где были самые большие подъемные? Пожалуй, в Казахстане. 200 тысяч? Не совсем. Там была очень сложная схема расчетов", – сказал Антонов в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

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Напомним, Алексей выступал в чемпионате Казахстана за Актобе с 2014 по 2015 гг. В 19 матчах он забил 9 голов. В общем, в течение карьеры успел поиграть за украинские Днепр, Металлист, Зарю, Ильичевец, Кривбасс и Черноморец, российскую Кубань, азербайджанскую Габалу, венгерский Дьёрмот и латвийский Вентспилс. В настоящее время 35-летний специалист работает в тренерском штабе Романа Григорчука в Черноморце.

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